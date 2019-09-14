Son Dakika Haberleri: Karşıyaka turu kaybetti, efe'yi kazandı
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Karşıyaka turu kaybetti, efe'yi kazandı

53 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci turunda Muğlaspor'a evinde seri penaltılarla elenip kötü gidişatı sürdüren Karşıyaka, yenilse de kaleci Efe Öcal'ı kazandı.

Karşıyaka turu kaybetti, efe'yi kazandı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci turunda Muğlaspor'a evinde seri penaltılarla elenip kötü gidişatı sürdüren Karşıyaka, yenilse de kaleci Efe Öcal'ı kazandı.

Muğlaspor önünde profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıkan 20 yaşındaki Efe, 90 dakika boyunca yaptığı net kurtarışlarla kalesinde güven verdi. Efe, kalede Erdoğan'a iyi bir altennatif olduğunu kanıtladı. Karşıyaka'da Erdoğan, geçen sezon başında Erhan'ın Altınordu'ya satılmasıyla ilk kez profesyonel olarak eldivenleri eline geçirip bir daha çıkarmamıştı. Ligde Erdoğan yine yeşil-kırmızılıların 1 numaralı file bekçisi olurken Efe de teknik direktör Mesut Toros'tan şans bekleyecek.

Ligde ilk 2 haftada 1 puan toplayabilen, kupadan da elenmenin üzüntüsünü yaşayan Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta haftayı bay takım olarak geçirecek.

- İzmir

Türkiye Kupası, Karşıyaka, EFE, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:48 Kaynak: DHA
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