Karşıyaka voleybolda yeniden çıkış arıyor
22.12.2020 11:34
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda deplasmanda Edremit Belediye Altınoluk'a 3-0 yenilerek rakibinden liderliği devralma fırsatını kaçıran Karşıyaka yarın evinde Mehmet Erdem Marmara Akademi ile kozlarını paylaşacak.
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda deplasmanda Edremit Belediye Altınoluk'a 3-0 yenilerek rakibinden liderliği devralma fırsatını kaçıran Karşıyaka yarın evinde Mehmet Erdem Marmara Akademi ile kozlarını paylaşacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 8'inci hafta erteleme maçı saat 16.00'da başlayacak. Ligde 25 puanla 4'üncü sıraya gerileyen yeşil-kırmızılı ekip son sırada yer alan rakibini 3-0 ya 3-1'lik skorla mağlup etmesi halinde yeniden 2'nci basamağa tırmanacak.
- İzmir
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