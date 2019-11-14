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Karşıyaka'ya Altay'dan tesis desteği! Periyodik bakım olunca...

7 saat önce

Karşıyaka, zorlu Fethiyespor randevusuna Altay'ın tesislerinde hazırlanacak.

Karşıyaka'ya Altay'dan tesis desteği! Periyodik bakım olunca..., System.String[]

Karşıyaka, zorlu Fethiyespor randevusuna Altay'ın tesislerinde hazırlanacak.


Yıllarca İzmir'i Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de birlikte temsil ettikten sonra son 2 yıldır farklı liglerde yer alan iki ekibin arasında 2016-17 sezonunda dostluk köprüleri atılmıştı.


O sezon 3'üncü Lig Play-Off yarı finalinde Karşıyaka taraftarları Altay'ı tribünden destekledi. Geçen sezon da Altaylılar, Karşıyaka'nın 3'üncü Lig'deki Play-Off mücadelesinde tribünde yer aldı.


Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Pınar Karşıyaka'nın FIBA Europe Cup'ta 30 Ekim'de Groningen'le oynadığı maçı Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'yla birlikte tribünden de izledi.


Karşıyaka taraftarları, maçta Ekmekcioğlu'na, "Büyük Altay" tezahüratı yaptı.


KARŞIYAKA'YA PARA MORALİ


Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Elazığ Belediyespor ve Payasspor önünde alınan son 2 galibiyetin primlerini üstlenmesiyle moral bulan Karşıyakalı futbolculara yönetimden de maaş müjdesi geldi.


Yeşil-kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı, primlerini alıp maaşlarını tahsil etmekte gecikme yaşayan futbolculara birer maaş yatırdı.


Maaşların üzerine Elazığ galibiyetinin 2'şer bin TL'lik primlerinden sonra Payas sınavının 2 bin 500'er TL'lik primlerinin de ödenmesi futbolculara doping etkisi yarattı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Fethiyespor, Karşıyaka, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:53 
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