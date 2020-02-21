Karşıyaka'ya altyapı tesisi müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka'ya altyapı tesisi müjdesi - Son Dakika Spor

Karşıyaka'ya altyapı tesisi müjdesi

6 saat önce

Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) adına Mavişehir Spor Alanı'na yapılması planlanan altyapı tesisi için girişimler sürüyor.

Karşıyaka'ya altyapı tesisi müjdesi, System.String[]

Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) adına Mavişehir Spor Alanı'na yapılması planlanan altyapı tesisi için girişimler sürüyor. KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, 100 dönüm büyüklüğündeki arazinin kulübe tahsis edilmesi ve spor alanları inşa edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da katıldığı ziyarete, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İZVAK Başkanı Ali Erten, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, KSK Genel Sekreteri Mehmet Yaya ve Yönetici Kazım Türk de katıldı.Ziyaretin ardından yönetim kurulu adına açıklamalarda bulunan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Bakanımızdan gereken onayı aldık. TOKİ ile proje detayları üzerinde çalışmaya başlıyoruz. En kısa zamanda altyapılarımızı ayağa kaldıracak bu projeyi hayata geçireceğiz. Karşıyakamıza hayırlı olsun. Bu projenin gerçekleşmesi için büyük emek ve destek veren AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Hamza Dağ'a, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu'na, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a camiamız adına teşekkürlerimizi borç biliriz" diye konuştu.


- İzmir
Mavişehir, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
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