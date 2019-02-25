Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'ya Bir 'Vefa Parkı' Daha

Karşıyaka'ya Bir 'Vefa Parkı' Daha

22 dakika önce

Karşıyaka Belediyesi, ilçenin en tanınmış sağlıkçılarından Mehmet Çağatay'a da vefasını gösterdi. Bahçelievler Mahallesi'nde oluşturulan 'Mehmet Çağatay Parkı' törenle hizmete sunuldu.

Karşıyaka'ya Bir 'Vefa Parkı' Daha, System.String[]

DUYGU DOLU AÇILIŞ

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın ev sahipliğindeki açılış törenine; Mehmet Çağatay ve ailesi ile birlikte, CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Önemli bir kısmı yeşil alan olarak düzenlenen ve spor aletlerinin de yer aldığı parka, Çağatay'ın biyografisinin yer aldığı bir tabela da konuldu. Törende duygu dolu anlar yaşayan Mehmet Çağatay, gösterilen vefa için Başkan Akpınar ve emeği geçenlere teşekkür etti.

VEFA KENTİ KARŞIYAKA

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Vefa kenti Karşıyakamızda hep birlikte bir vefa örneği daha sergilemiş olduk. Çok değerli Mehmet ağabeyimizin adını, bu güzel parkımızda, yaşarken ölümsüzleştirdik. Mehmet Çağatay, Karşıyaka'da erkek evlatlarımızın erkekliğe ilk adımlarını attıklarında ziyaret ettikleri amcalarıydı. Şimdi o evlatlar yanında Mehmet amcamızın. Kendisine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Hep birlikte daha güzel günleri yaşamak dileğiyle" dedi.

SAĞLIĞA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Mehmet Çağatay'ın oğlu ve Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Yücel Çağatay da "Babam 1951 yılında Karşıyaka'ya gelmiş ve yerleşmiş. Burada Karşıyaka Hükümet Tabipliği'nden emekli oldu. Yıllarca gece gündüz motosikletiyle evlere gidip iğne yapar, pansuman yapar, şifa dağıtırdı. Ömrünü sağlığa ve görevine adadı. Sünnet yaptığı insanların arasında bakanlar, başhekimler olan, Karşıyakalıların çok yakından tanıdığı, değer verdiği bir insan. Bu parka adının verilmesiyle de büyük onur duyduk. Sayın Başkanım Hüseyin Mutlu Akpınar'a ve meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:42 Kaynak: Bültenler

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