Karşıyaka'ya darbe üstüne darbe - Son Dakika
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Karşıyaka'ya darbe üstüne darbe

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takımdaki grip salgını şokuyla gittiği Kozanspor deplasmanını 2-0 kaybeden Karşıyaka, son 5 maçta 3 mağlubiyetle Play-Off hattından çıktı.

Karşıyaka'ya darbe üstüne darbe, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takımdaki grip salgını şokuyla gittiği Kozanspor deplasmanını 2-0 kaybeden Karşıyaka, son 5 maçta 3 mağlubiyetle Play-Off hattından çıktı. Domuz gribi olan Fatih, ağır gribal enfeksiyon geçiren Harun ve Görkem'in kafilede olmadığı Kaf-Kaf'ta maçtan önceki gece Mustafa Aşan, Anıl ve Hakan Kuş serum tedavisi gördü. Mustafa ve Hakan'ın yanı sıra Cenk de yüksek ateşle sahaya çıkmak zorunda kalırken Anıl ise ikinci yarıda oynadı. Eksiklerin çokluğunda sezonun ilk yarısında boşta kalıp devre arasında takıma dönen Onur sahaya 11'de çıktı.

Moralsiz çıktığı maçta mağlubiyetle sarsılan Karşıyaka, grupta bay takım olarak geçireceği hafta öncesi 28 puanda kalarak kendisini Play-Off hattının dışında buldu. Kadro darlığı nedeniyle maç gecesi sabaha kadar ilk 11 oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen teknik direktör Soner Tolungüç, "Tüm bunların yanında hakemle de cebelleştik. Sahada ilk düdükten son düdüğe kadar kötü niyetli bir hakem vardı. Oyunsal anlamda her şeyi yaptık ama 5 metre ofsayttan ilk golü yedik. İkinci yarıda gol için bastırırken ikinci gol geldi. Tek mağlubiyetle yıkılmayız. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:37 Kaynak: DHA
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