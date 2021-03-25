Karşıyaka'ya Doğukan tesellisi
25.03.2021 14:14
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kötü gidişi durduramayıp Play-Off hattının gerisinde kalan Karşıyaka, yarışta kalan 6 maç öncesi golcüsü Doğukan İnci'nin performansının yükselmesiyle teselli buldu.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kötü gidişi durduramayıp Play-Off hattının gerisinde kalan Karşıyaka, yarışta kalan 6 maç öncesi golcüsü Doğukan İnci'nin performansının yükselmesiyle teselli buldu. Geçen sezon 14 golle takımın en skorer ismi olan, bu sezona 6 haftada 4 golle başlayan 22 yaşındaki genç yıldız adayı ardından 13 maç boyunca suskun kaldı.
Ekim ayından mart ayına kadar hiç skor üretemeyen Doğukan, son haftalarda açıldı. Suskunluğunu Arhavispor ağlarını sarsarak bozduktan sonra üst üste ikinci maçta Çarşambaspor ağlarını sarsan Doğukan, son Somaspor deplasmanında da Harun'a asist yaptı. Son 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayıp toplamda 6 gole ulaşan Doğukan, kalan haftalarda 13 gol atan Hakan Kuş'la birlikte takımın en önemli hücum silahı olacak.
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