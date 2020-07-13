Karşıyaka'ya Duric'in avukatından 1 hafta ek süre! - Son Dakika

Karşıyaka'ya Duric'in avukatından 1 hafta ek süre!

Takımda 2015-16 sezonunda forma giyen Sırp stoperin avukatıyla görüşen yeşil-kırmızılılar, bugün dolan son ödeme süresini cuma gününe kadar uzattı.

Takımda 2015-16 sezonunda forma giyen Sırp stoperin avukatıyla görüşen yeşil-kırmızılılar, bugün dolan son ödeme süresini cuma gününe kadar uzattı. Cuma günü de ödeme yapılmaması halinde Duric'in avukatının önümüzdeki pazartesi günü yeşil-kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası yaptırımı uygulanması için FIFA'ya başvuru yapacağı öğrenildi.

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Daha önce 10 eski yabancı futbolcusunun borçlarını kapatan Karşıyaka, FIFA kanalıyla tehdit oluşturan son dosya olan Duric'in borcunu da ödeyebilmek için kaynak arayışını sürdürüyor. Duric'e toplam 1.3 milyon TL ödemesi gereken Kaf-Kaf, taraftar ve camianın desteğini almak için bir süre önce başlatılan kampanya ile yaklaşık 320 bin TL toplayabilmişti. Karşıyaka'nın 1 hafta içinde 1 milyon TL daha kaynak oluşturması gerekiyor.


DERİNCE'YE BİLENİYOR


TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 19 Mart'tan bu yana koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen yaklaşık 4.5 aylık ara sonrası Play-Off yarı finalinde Derince Belediyespor'la karşılaşmaya hazırlanan Karşıyaka, rakibine bileniyor. Ligde şampiyon Kocaelispor'un ardından 50 puanla 2'nci sırada yer alan rakibine bu sezon ilk yarıda deplasmanda 4-2 mağlup olup, rövanşı ise salgın nedeniyle oynayamayan Kaf-Kaf, bu kez gülen taraf olmak istiyor.


Cezalı futbolcunun bulunmadığı yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Soner Tolungüç, bir yandan öğrencilerine Derince'nin zaaflarını anlatırken, diğer yandan yarı final maçının uzatmalara gitme ihtimaline karşı idman sonraları takımına seri penaltı atışı da çalıştırıyor. Geçen sezon Play-Off'ta ıskaladığı 2'nci Lig hedefine bu kez mutlaka ulaşmayı hedefleyen Karşıyaka, rakipten çok maçların oynanacağı Antalya'daki sıcak havadan çekiniyor.


Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:03 

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya Duric'in avukatından 1 hafta ek süre! - Son Dakika Spor
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