Karşıyaka'ya en buruk 3 puan

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Osmaniyespor'u 1-0 yenen Karşıyaka, galibiyete rağmen üst sırasındaki rakiplerin de kazanmasıyla Play-Off yarışında havlu atmanın üzüntüsünü yaşıyor. Son 8 deplasmanda 0 çeken Kaf-Kaf, evindeki son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik almasına rağmen şampiyonluktan sonra Play-Off trenini de kaçırdı. Takımdaki önlenemeyen düşüş ve kulüpteki gerginlikler, dış sahadaki kötü performansıyla finallerden olan Karşıyaka, mutlak şampiyonluk parolasıyla lider başladığı sezonu Play-Off'a bile kalamadan kapatmanın burukluğunu yaşadı.

3'üncü Lig'e düştükten sonra son 2 yıldır Play-Off oynayıp 2'nci Lig'in kapısından dönen Karşıyaka, haftaya sezonun son maçında Erbaaspor deplasmanında prestij mücadelesi verecek. Yeni sezonda üst üste 4'üncü yıl 3'üncü Lig'de yer alacak yeşil-kırmızılılarda sosyal medyada takımda aylardır yaşananlara büyük tepki gösteren birçok taraftar, 5 yıldır devam eden transfer yasağı açılamayacaksa yönetimin istifa etmesini talep etti. Karşıyaka, transfer yasağı nedeniyle 2016 yılından beri altyapı oyuncularının kaldığı kadrosunu hiç takviye edemedi.

SARIGEDİK'TEN BÜYÜKKARCI TEPKİSİKarşıyaka Sicil Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, Play-Off şansının kaçmasının ardından Başkan Turgay Büyükkarcı'ya tepki gösterdi. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın bu ay yapılan genel kurulunda da başkanlığa aday olan Sarıgedik, "Sezona iyi bir giriş yapan, sonrasında düşüşünü engelleyemeyen bir takım var ortada. Futbolcu yetiştirelim gayesinde olmalarına rağmen 30 yaş ve üstü acınılası bir futbol şubesi dışında elde hiçbir şey yok. İşin ilginç yanı, önümüzdeki sezon da bu görüntü devam ederse yine sancı çekeceğiz. Gidişatın vahimliği bu kadar ortadayken kulübün marka değerini yok olmaya doğru hızla ilerlediğini fark edemeyecek kadar kötü bir yönetim var" dedi."Gerçekten amacımız tıpkı basketbolda olduğu gibi futbolda da iyi bir nokta ise iyi bir sponsor anlaşmasına imza atmalı, transfer yasağını ise derhal kaldırmalısınız" diyen Sarıgedik, "Tek adam rejimi şeklinde devam eden bu kötü senaryo ne Karşıyaka halkına ne de bu camiaya yakışıyor. El birliği ile bu takımı bu liglerden kurtaralım. Büyükkarcı bu durumu anlayamacak kadar Karşıyaka ve Karşıyakalılık'tan uzaktır. Kendisi üç büyük takımı tutup yönetici olduktan sonra Karşıyakalı olmuştur. Karşıyaka ruhuna sahip olmayan başkanın yapacağı bundan ibarettir" açıklamasını yaptı.

Kongre tarihi koronavirüs salgını nedeniyle belli olmayan Kaf-Kaf'ta Başkan Büyükkarcı, Ocak 2018'de düzenlenen son seçimli kongreder beri 3.5 yıldır kulübü yönetiyor.