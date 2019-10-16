Karşıyaka'ya özel tasarım forma! Susmayan...

Futbol sezonunun kalan haftalarında Karşıyaka'nın sesleri, deplasmanlarda takımın yanında olacak. Forma için hazırlatılan tanıtım klibinde, "Karşıyakalılar evinde, deplasmanda hiçbir yerde susmasın diye Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan tüm sesler formaya taşındı. 107 yıldır susmayan Karşıyaka'ya susmayan forma yakışır" ifadeleri yer aldı. Özel tasarım forma, önümüzdeki günlerde lisanslı ürün mağazalarında taraftarlar için de satışa sunulacak.



Susmayan formada; bayrak, gevrekçi, vapur, güvercin, tarihi maç, meşale, Kaf-Sin-Kaf tezahüratı ve Karşıyaka Çarşısı'nın sesleri ile Atatürk'ün, "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünün ses grafikleri bir araya getirilerek formanın göğsünde yer verildi.



GENÇ İLYAS ÜZDÜ



Altyapı patentli kadroyla TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 20 yaşındaki futbolcusu İlyas'ın sakatlığına kahroldu. Antrenmanda topsuz alanda sakatlanan futbolcunun dizindeki ön çapraz bağlar koptu. Ameliyat olacak İlyas, kariyerinin baharında en az 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacak. Kaf-Kaf'ın 2018'de profesyonel yaptığı İlyas, geçen sezon 4'ü ilk 11'de, 14 maçta görev yapıp bu sezon henüz şans bulamamıştı.



Ligde geçen haftayı Esenler Erokspor deplasmanındaki mağlubiyetle kapatan, pazar günü şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Kocaelispor'u ağırlayacak. Karşıyaka'da maçın biletleri tam 20, öğrenci 10 TL'den satılacak. Bir dönemin Süper Lig temsilcilerinden Kocaelispor'da, Karşıyaka maçı için İzmir'e çok sayıda taraftarın gelmesi bekleniyor.



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