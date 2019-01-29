Karşıyaka'ya Prim Morali
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Düzcespor deplasmanında son dakikalarda yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak galibiyeti kaçıran Karşıyaka'da yönetim futbolculara 1000'er TL prim dağıtarak moral verdi.
TFF
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Düzcespor deplasmanında son dakikalarda yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak galibiyeti kaçıran Karşıyaka
'da yönetim futbolculara 1000'er TL prim
dağıtarak moral verdi. İyi yolda olduklarını, her geçen hafta daha iyi sonuçların alınacağını söyleyen başkan Turgay Büyükkarcı, "Düzcespor maçında aldığımız 1 puana sevinemedik. Yine de beraberlik çok kötü bir sonuç değil. Altyapıdan yetişen gençlerimiz iyi bir seviyeye geldiler. Taraftarımız da oyuncularımıza ihtiyaçları olan desteği veriyor. Şanssız puan kayıpları yaşamasaydık play off hattının içinde yer alabilirdik. Takımın performansından memnunuz" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:58 Kaynak: DHA
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