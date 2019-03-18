Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'ya Şensan Morali

Karşıyaka'ya Şensan Morali

37 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta altyapıdan gençleriyle son 5 maçta 4 galibiyet, 1 de beraberlik alırken, kalesinde gol dahi görmeyen Karşıyaka'ya Başkan Vekili Gökhan Şensan moral dopingi yaptı.

Karşıyaka'ya Şensan Morali, System.String[]


TFF 3. Lig 2. Grup'ta altyapıdan gençleriyle son 5 maçta 4 galibiyet, 1 de beraberlik alırken, kalesinde gol dahi görmeyen Karşıyaka'ya Başkan Vekili Gökhan Şensan moral dopingi yaptı. Takımın primleri ile personel maaşlarının aksamamasına özen gösteren Şensan, son Ofspor galibiyeti sonrası primlerin yanı sıra futbolculara birer maaş ödedi. Futbol altyapıya da ödeme yapan Gökhan Şensan, kulübe hafta başında 250 bin TL kaynak aktardı. Şensan, geçen haftalarda da primler ile teknik heyet, personel maaşlarını yatırmıştı.

Prim alacağı bulunmayan, maaşlarının da yatmasıyla yüzleri iyice gülen yeşil-kırmızılı futbolcular, Play-Off yolunda pazar günü son haftaların formda takımı Pazarspor'la oynanacak deplasman maçına moralli hazırlanacak. Karşıyaka'da yönetimin kulübe mali destek sağlamak için başlattığı SMS kampanyası da devam ediyor. Taraftarların tüm mobil telefon operatörlerinden KAFKAF yazıp boşluk bırakmadan 10 ile 70 TL arasında aylık katkı miktarını yazarak kayıt olabildiği kampanyaya şimdiye kadar katılan isimler, cuma günü kulübün resmi sosyal medya sayfalarından paylaşılacak.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:46 Kaynak: DHA

Ofspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor
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