Karşıyaka'ya sol bek dayanmadı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off yarışı veren Karşıyaka'da defansın solu bu sezon kaygan zemin oldu. Bu bölgede görev yapan tüm futbolcular ya sakatlandı ya da takımdan gönderildi. Yeşil-kırmızılılarda sezonun ilk haftalarında sol bekte görev yapan Onur Kıntaş, ardından sakatlanıp formasını genç futbolcu Burak Kara'ya kaptırdı. Burak, ilk 11'in değişilmez isimlerinden olmuşken ilk yarıda çapraz bağlarının kopmasıyla ameliyat olup sezonu kapattı. Burak'ın sakatlanmasıyla 11'e dönen Onur, sezonun ikinci yarısında disiplinsiz tavırları nedeniyle önce kadro dışı bırakıldı ardından sözleşmesi feshedildi.

Asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen defansın solunda da görev yapabilen Anıl, tam Onur'un gözden çıkarıldığı dönemde menisküs ameliyatı oldu. Sezonun ilk yarısında takımdan ayrılmak istediği için kadro dışı kalan Özgür, ara transfer döneminde affedilip yuvaya döndü. Sol açık ve sol bekte görev yapabilen futbolcu, Onur'un yerine defansın soluna monte edildikten sonra arka adalesindeki yırtık nedeniyle son 2 maçı kaçırdı. Sol bekte elinde hiç alternatif kalmayan Kaf-Kaf, son Çarşambaspor maçında geçen yıl altyapıda görev yapıp 1 yıldır hiç maça çıkmayan, takım antrenmanı eksiği de bulunan 18 yaşındaki Ferdi'yi henüz profesyonel bile yapılmadan oynattı.