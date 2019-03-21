Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'ya Tam Kadro Morali

Karşıyaka'ya Tam Kadro Morali

22 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 5 maçta gol yemeden namağlup 13 puan toplayıp Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka, kendisi gibi son haftaların formda takımı Pazarspor'la oynayacağı deplasman maçına tam kadro hazırlanmanın sevincini yaşıyor.

Karşıyaka'ya Tam Kadro Morali, System.String[]


TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 5 maçta gol yemeden namağlup 13 puan toplayıp Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka, kendisi gibi son haftaların formda takımı Pazarspor'la oynayacağı deplasman maçına tam kadro hazırlanmanın sevincini yaşıyor. Haftalardır sakat ve cezalı futbolcuların çokluğuna rağmen müthiş bir çıkış yakalayan yeşil-kırmızılılarda ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 4 maçtır süre alamayan Harun, tamamen iyileşti.

Göğsüne aldığı sert darbe sonrası hastanede tedavi görerek Osmaniyespor ve Ofspor maçlarında forma giymeyen Özgür, takımla antrenmanlara başladı. Hafif sakatlığı bulunan Mahir iyileşirken Doğukan ve Battal'ın cezası bitti. Ofspor maçında sakat ve cezalıların çokluğuyla 19 yaşındaki Burak, 20 yaşındaki İlyas'ı ilk 11'de sahaya sürerek verim alan Teknik Direktör Mesut Toros'un eksiklerin dönmesiymle elindeki alternatifler de çoğaldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:58 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Pazarspor, Karşıyaka, Spor
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