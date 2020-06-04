Karşıyaka'ya taraftardan destek - Son Dakika

Karşıyaka'ya taraftardan destek

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs salgınıyla 4 ay ara verilmesi planlanan sezonun 18 Temmuz'da yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'ya taraftardan sıkıntılı dönemde ilaç gibi destek geldi.

Karşıyaka'ya taraftardan destek, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci  Grup'ta koronavirüs salgınıyla 4 ay ara verilmesi planlanan sezonun 18 Temmuz'da yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'ya taraftardan sıkıntılı dönemde ilaç gibi destek geldi. Play-Off yarışındaki altyapı patentli kadroya prim desteği vermek için mart ayında kampanya başlatan Karşıyaka Taraftarlar Derneği, toplanan 77 bin 139 TL'yi bağış makbuzu karşılığında kulübe teslim etti. Kulüplerin pandemi sürecinde mali sıkıntılarının daha da arttığı dönemde gelen prim desteği futbolculara moral aşılayacak. Taraftarlar Derneği, kampanyayla ilgili bir açıklama yayınlayıp prim çağrılarına büyük destek veren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay başta olmak üzere eski yöneticiler ve taraftarlara teşekkür etti.

Derneğin açıklamasında, "Mart ayında taraftarımıza Play-Off yolunda takımımızı motive etmek için bir dayanışma çağrısı yapmıştık. Çağrımıza katkı koyan Belediye Başkanımız Cemil Tugay, eski başkanlarımızdan Cenk Karace ve yine eski yöneticilerimizden Avni Yelkenbiçer ile tüm sevdalılarımız da karınca kararınca desteklerini vermeye, katkıyı büyütmeye başlamışlardı. Ancak salgın belası ve getirdiği olumsuz koşullar nedeni ile biz de insanlar can korkusundayken, ekonomik sıkıntıları varken dayanışmamız için yeni anons yapmayı uygun görmedik. Çağrımıza kayıtsız kalmayıp sevdamız için bugüne kadar katkı koyan tüm taraftarlarımıza binlerce teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya taraftardan destek - Son Dakika Spor
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