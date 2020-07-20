Karşıyaka'ya Tugay'dan süper moral - Son Dakika

Karşıyaka'ya Tugay'dan süper moral

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Belediye Derincespor'la çarşamba günü oynayacağı Play-Off yarı final maçı öncesi, camia ve yönetimin 800 bin TL'yi aşan şampiyonluk primi vaadiyle kamçılanan Karşıyaka'ya, Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan da moral geldi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Belediye Derincespor'la çarşamba günü oynayacağı Play-Off yarı final maçı öncesi, camia ve yönetimin 800 bin TL'yi aşan şampiyonluk primi vaadiyle kamçılanan Karşıyaka'ya, Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan da moral geldi. Cumartesi günü Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne kadar gelerek takımı bizzat Antalya'ya kampa uğurlayan Cemil Tugay, konuşma yapıp güvendiğini söylediği takıma final hediyesi verdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, Derincespor'u yenip finale çıkmaları halinde futbolculara kişisel olarak kişi başı 10'ar bin TL prim vereceğini, şampiyonluk halinde bu rakamın çok daha artacağını söyledi. Tugay, camia ve yönetimin prim sözüyle motive olan Kaf-Kaf, Antalya'da eksiksiz olarak yarı finale bileniyor. Karşıyaka'da sportif direktör Atilla Güneş ve teknik direktör Soner Tolungüç, maçın oynanacağı Titanic Mardan Stadı'nı inceledi. Saha zemininin Antalya'da etkili olan aşırı sıcaklara rağmen iyi durumda olduğu gözlendi.

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Cemil Tugay, Derincespor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya Tugay'dan süper moral - Son Dakika Spor
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