Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'ya yakın markaj
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Karşıyaka'ya yakın markaj

36 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta transfer yasağı nedeniyle altyapı patentli kadroyla 4'üncü sezonuna girmeye hazırlanan Karşıyaka'yı Ümit Milli (U21) Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe yakın markaja aldı.

Karşıyaka'ya yakın markaj, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta transfer yasağı nedeniyle altyapı patentli kadroyla 4'üncü sezonuna girmeye hazırlanan Karşıyaka'yı Ümit Milli (U21) Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe yakın markaja aldı. Yeşil-kırmızılı ekibin 47'nci Folkart TSYD Ege Kupası'ndaki Menemenspor karşılaşmasını stadyumda canlı izleyen Vedat İnceefe'nin karşılaşma boyunca bol bol not tuttuğu öğrenildi.
İnceefe'nin Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros'tan 21 yaşının altındaki futbolcularla ilgili kapsamlı bir rapor istediği gelecek sezonda fırsat yaratıp yeşil-kırmızılı ekibin maçlarını takip edip, gelecek vaat eden gençleri yakından takip edeceğini söylediği bildirildi. U21 Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe, TSYD Ege Kupası'nda Altay-Altınordu maçını da izledi. Bayram tatiline çıkan Karşıyaka, 13 Ağustos'ta antrenmanlara yeniden başlayacak.


- İzmir
Vedat İnceefe, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:09 Kaynak: DHA
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