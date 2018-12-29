Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'ya Yeni Yıl Morali

Karşıyaka'ya Yeni Yıl Morali

58 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Karşıyaka'da yönetim, yeni yıl öncesi kulüp ve tesis personeli ile futbol takımı çalışanlarınlarına maaş ödemesi yaptı.

Karşıyaka'ya Yeni Yıl Morali, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Karşıyaka'da yönetim, yeni yıl öncesi kulüp ve tesis personeli ile futbol takımı çalışanlarınlarına maaş ödemesi yaptı. Yeşil-kırmızılılar, futbolculara da bir miktar para ödeyerek moral aşıladı. Karşıyaka'da yönetimin Van Büyükşehir Belediyespor'la 20 Ocak'ta oynanacak ikinci yarının ilk maçı öncesi başlattığı hatıra bileti kampanyasına da destekler sürüyor. 

Eski futbolcu ve teknik direktörlerden Cihat Arslan, Timuçin Aşçıgil, Tufan Apaydın, Mutlu Kızıltan, Bülent Ataman, Birand Yaytaş, Fatih Şen'den sonra Recep Umut ve Ülken Durak da destek videosu yayınladı. Mesut Sancak, Cihat Arslan, Azat Yeşil, Osman Avcı, Atatürk Organize Sanayi, Okşan Özdeker, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın toplu bilet alarak destek verdiği kampanya kapsamında sosyal medyadaki taraftar siteleri de 100'er bilet aldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:52 Kaynak: DHA

Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor
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