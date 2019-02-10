Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'ya Yenilmezlik Tesellisi

Karşıyaka'ya Yenilmezlik Tesellisi

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kemerspor 2003 deplasmanındaki galibiyetin ardından taraftarı önünde Alibeyköyspor'la 0-0 berabere kalarak Play-Off hattına yaklaşma fırsatını kaçıran Karşıyaka, son 11 maçta yalnız 1 kez yenilmesiyle teselli buldu.

Karşıyaka'ya Yenilmezlik Tesellisi, System.String[]


TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kemerspor 2003 deplasmanındaki galibiyetin ardından taraftarı önünde Alibeyköyspor'la 0-0 berabere kalarak Play-Off hattına yaklaşma fırsatını kaçıran Karşıyaka, son 11 maçta yalnız 1 kez yenilmesiyle teselli buldu. Grupta evinde oynadığı üst üste 3 maçta birer puanla yetinen, iç sahada son olarak 2 Aralık'ta Adıyaman 1954'ü yenen Kaf-Kaf, teknik direktör Mesut Toros yönetiminde son 11 karşılaşmayı 4 galibiyet, 6 beraberlikle geçti. Bu periyotta sadece Sultanbeyli Belediyespor'a deplasmanda mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip, son 5 maçtan ise namağlup 1 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.

ZEREN'E VEDA GÜNÜ

KARŞIYAKA'da geçtiğimiz cuma günü bir süredir tedavi gördüğü kansere yenik düşerek hayatını kaybeden camianın sembol isimlerinden Opr. Dr. Bülent Zeren, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Türkiye'nin spor hekimliği konusunda en tanınmış isimlerinden olan, Karşıyaka'da kulüp doktorluğunu yıllarca karşılıksız olarak yapan Zeren için yarın saat 11.00'de Karşıyaka Yelken Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Zeren'in cenaze namazı, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:24 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın Golleriyle 2-0 Mağlup Etti Fenerbahçe-Zenit Mücadelesini Fransız Hakem Ruddy Buquet Yönetecek

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Dünyada Yılın Sporcusu Seçildi Liverpool'un Yıldızı Muhammed Salah'ın Yeni İmajı Herkesi Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 14:10:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'ya Yenilmezlik Tesellisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]