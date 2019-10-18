Son Dakika Haberleri: Karşıyaka, yaklaşık 10 yıl sonra Kocaelispor ile karşı karşıya!
Son Dakika Spor Karşıyaka, yaklaşık 10 yıl sonra Kocaelispor ile karşı karşıya!

Karşıyaka, yaklaşık 10 yıl sonra Kocaelispor ile karşı karşıya!

51 dakika önce

Son yıllarda zorlu dönemler geçirip küme düşme acıları yaşayan Türk futbolunun iki köklü kulübü, liglerde son olarak 2009-2010 sezonunda TFF 1'inci Lig'de rakip oldu.

Karşıyaka, yaklaşık 10 yıl sonra Kocaelispor ile karşı karşıya!, System.String[]

Son yıllarda zorlu dönemler geçirip küme düşme acıları yaşayan Türk futbolunun iki köklü kulübü, liglerde son olarak 2009-2010 sezonunda TFF 1'inci Lig'de rakip oldu.


O sezon Karşıyaka, İzmir'de oynanan maçı 2-0, rövanşı ise 2-1 kazanmayı başardı.


İki takım arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda 2012-2013 sezonunda 3 Ekim 2012'de oynanan mücadele ise 1-0 Kocaelispor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.


Hafta başından bu yana Atatürk Stadı'nda kapalı tribünü doldurmak için çağrılar yapan Karşıyaka taraftarlarının maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.


Kocaeli'den de kalabalık bir taraftar kitlesi maç için İzmir'e gelecek.


Karşılaşmanın biletleri tam 20, öğrenci 10 TL'den satılıyor.


Grupta Kocaelispor, 16 puanla zirve yarışı verirken, Kaf-Kaf ise 8 puanla 11'inci basamakta yer alıyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Karşıyaka, İzmir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:17 
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