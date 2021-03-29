Karşıyaka yeni başlangıç yapacak
29.03.2021 13:18
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren Karşıyaka, çarşamba günü Batman Petrolspor maçıyla birlikte yeni bir başlangıç yaparak Play-Off hattını yakalamak istiyor.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren Karşıyaka, çarşamba günü Batman Petrolspor maçıyla birlikte yeni bir başlangıç yaparak Play-Off hattını yakalamak istiyor. Son 13 maçta yalnız 2 galibiyet, 2 beraberliğin yanında 9 mağlubiyet alarak yarışta geriye düşen Kaf-Kaf, kalan 6 haftada Play-Off yarışı verecek.
Play-Off barajının 4 puan gerisindeki yeşil-kırmızılı ekip, evinde Batman Petrolspor sınavıyla birlikte yeni seri başlatıp ilk hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Batman randevusunun ardından ilk 5 sıra içindeki İçel İdman Yurdu'na konuk olup, yine direkt rakiplerinden Şile Yıldızspor'u ağırlayacak Karşıyaka, sezonu Altındağspor (D), Osmaniyespor ve Erbaaspor (D) sınavlarıyla tamamlayacak.
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