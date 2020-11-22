Karşıyaka yeni sayfa açacak

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Somaspor'a 1-0 mağlup olarak 4'üncü sıraya gerileyen Karşıyaka'da gözler salı günü deplasmanda oynanacak Arhavispor karşılaşmasına çevrildi. Ligin 8'inci haftasında oynanması gereken karşılaşma rakip takımda çıkan koronavirüs vakaları yüzünden ertelenmişti. Teknik Direktör Soner Tolungüç iç sahada kaybettikleri Somaspor maçını telafi etmeleri gerektiğini ve artık ileriye bakmak zorunda olduklarını belirtti.

Futbolda geçmişin olmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Bizim gibi grubun iddialı ekiplerinden Somaspor'ya yenildik. O karşılaşmadan gerekli dersleri çıkardık. Önümüze bakmak zorundayız. Futbolda geçmişe takılmamak gerek. Arhavispor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Yeni bir galibiyet serisi yakalayarak zirve yolundaki yarışta kayıpsız yolumuza devam etmek istiyoruz. Ekibime güvenim tam. Hedefimize ulaşacağımızdan eminim" dedi.