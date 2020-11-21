Karşıyaka yeni seri peşinde

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon başından beri 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra lider Somaspor'a koltuğu devralma hedefiyle çıktığı mücadelede mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Karşıyaka, yeniden seri başlatmaya çalışacak. Son 3 maçtır galip gelemeyen yeşil-kırmızılı ekip, salı günü Arhavispor'la iç sahadaki erteleme randevusana geçmişe sünger çekmek için çıkacak. Grupta 18 puanla dördüncü durumdaki Kaf-Kaf, Arhavi'yi yendiği takdirde yeniden iddialı konuma gelecek.

GOLCÜLER SUSTU

Karşıyaka'nın hücumdaki etkili silahları Hakan Kuş ile Doğukan İnci, sezona müthiş başladıktan sonra son 3 maçta gole hasret kaldı. Karşıyaka'nın 5 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğuna kurulduğu ilk 6 maçta Hakan 6, Doğukan ise 4 kez ağları sarstı. Hakan ilk haftalardaki performansıyla şimdiden geçen sezonki toplam 8 gollük performansına yaklaşırken ikili son 3 karşılaşmada ise sessiz kaldı. Karşıyaka; 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldığı son 3 maçta yalnız stoper Cenk'le 1 gol atarken, 2 haftada ise gol üretemedi.