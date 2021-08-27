Karşıyaka yeniden Atatürk Stadı'nda

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karşıyaka, yeni sezonun ilk haftalarında iç saha maçlarını yine İzmir Atatürk Stadı'nda oynayacak. 50 yıllık emektar stada tribünlerinin çürük olduğu gerekçesiyle bu sezon taraftar alınıp alınmayacağı belirsiz olduğu için geçen hafta kent merkezine 100 kilometre uzaklıktaki Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nı gündeme alan Kaf-Kaf, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun dünkü toplantısında alınan karar sonrası arayışlarını sonlandırdı. Kuruldan Atatürk Stadı'nın 10 bin 403 kişi kapasiteli kapalı tribününe koronavirüs pandemisi kriterlerine de uygun olarak çift taraflı yarı kapasiteyle taraftar alınmasına onay çıktı.

Futbol Federasyonu'nun sezon öncesi belirlediği kriterlere de uyup koronavirüs aşı takvimlerini tamamlayan 5 bin taraftar, Atatürk Stadı'nda Kaf-Kaf'ın maçlarını izleyebilecek. İlk 5 iç saha maçını son yıllarda olduğu gibi yine emektar statta oynayacak Karşıyaka, inşaatı süren Alsancak Stadı'nın açılması sonrası ise Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na taşınacak. 2014'te kapatılıp yıkılan, kasım ayında yenilenmiş haliyle kapılarını açması planlanan Alsancak Stadı'nda sahada geçen hafta sonu başlayan çim serimi devam ediyor.

KOMBİNE ÇAĞRISI

Karşıyaka yönetimi, pandemi nedeniyle statlarda tribün kapasitesinin yüzde 50'si oranında taraftarın statlara alınacağı yeni sezonda iç saha maçlarını kapalı gişe oynamak için taraftarlara çağrı yaptı. Yeşil-kırmızılıların geçen ay başlattığı tanesi 1000 TL'den 3 yıllık kombine bilet kampanyasında şimdiye kadar 600 kombinenin satıldığı açıklandı. Transfer yasağını da kaldırmaya çalışan Karşıyaka, 5 bin kombine satarak maçlarını tamamen kombineli taraftarlarının önünde oynamayı hedefliyor.

- İzmir