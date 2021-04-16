Karşıyaka'yı Hakan Kuş uçuruyor

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Şile Yıldızspor'u 1-0 yenip bitime 3 hafta kala Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 3'e düşürerek iddiasını sürdüren Karşıyaka'yı Hakan Kuş sırtlıyor. Şile önünde 90+3'üncü dakikada galibiyet golünü kaydeden Hakan, bu sezon 6'ncı kez attığı golle takımına direkt puan kazandırdı. Ligde 5 maçlık suskunluğunu bozarken toplam gol sayısını da 14'e çıkaran Kaf-Kaf'ın en skorer ismi attığı gollerle takımının yarıştan kopmamasını sağladı.

Hakan Kuş, bu sezon 1-1'lik Esenler Erokspor, ilk yarıda 2-1 kazanılan Gölcükspor, 3-2 kazanılan ikinci yarıdaki Yalovaspor maçlarında skoru belirleyen golleri attı. Tecrübeli forvet sezonun ilk yarısında oynanan Yalovaspor, Arhavispor ve son Şile Yıldızspor randevularında maçın tek golünü ağlara göndererek takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi. İzmir temsilcisi bu sezon Hakan'ın gol attığı 12 maçta yalnız 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Yıldız forvet takımının kazandığı 40 puanın 29'una golleriyle direkt katkı verdi.