Karşıyaka'yı rahatlatan test - Son Dakika

Karşıyaka'yı rahatlatan test

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 8 Haziran'da yapılan testlerde bir futbolcusunda koronavirüse rastlanan Karşıyaka'da 14 günlük karantina süreci beklendikten sonra dün takıma yapılan ikinci virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.

Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 8 Haziran'da yapılan testlerde bir futbolcusunda koronavirüse rastlanan Karşıyaka'da 14 günlük karantina süreci beklendikten sonra dün takıma yapılan ikinci virüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Virüsün diğer futbolculara da bulaşmasından endişe eden yeşil-kırmızılılar, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen sonuçla derin bir nefes aldı. Kaf-Kaf'ta ilk PCR testi sonucu pozitif çıkan genç futbolcu da iyileşip üst üste girdiği 2 testin sonucu da negatif çıktı. 2 haftadır 7'şer kişilik gruplar halinde çalışan Karşıyaka, takımda yeni bir vakaya rastlanmaması üzerine antrenmanlara takım olarak başlayacak.

Yeşil-kırmızılılar, 4 aylık aradan sonra 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlayacağı açıklanan sezonla ilgili Futbol Federasyonu'nun vereceği son kararı da bekliyor. Kulübün FIFA kanalıyla kesinleşmiş borçlu olduğu son eski yabancı futbolcu Igor Duric'e 6 puan silme cezası almamak için 13 Temmuz'a kadar 170 bin Euro alacağını taraftar desteğiyle ödemeye çalışıp geçen hafta kampanya başlatan Karşıyaka'da, İstanbul'da bulunan yönetici Yusuf Güven, kampanyaya 50 bin TL'yle destek oldu. Taraftarlar da destek toplamak için sosyal medyada, "KafKafTekYürek" etiketiyle seslerini duyurmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ'IN DOĞUKAN ISRARI

Karşıyaka'nın 21 yaşındaki yıldız adayı Doğukan İnci'ye menajeri kanalıyla talip olan Beşiktaş'ın kulübe resmi teklif yaptığı açıklandı. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, katıldığı bir radyo programında, "Doğukan İnci için kulübümüze Beşiktaş'tan resmi transfer teklifi geldi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Doğukan'a sezon öncesi Lille'in de ilgisi vardı fakat transfer gerçekleşmedi. Transferin maddi boyutuyla yönetimimiz ilgileniyor" açıklamasını yaptı. Doğukan'ın menajeri, bu sezon 3'üncü Lig'de 24 maçta 12 gol atan forvet için yeşil-kırmızılı kulübe Beşiktaş'ın 1-1.5 milyon TL arasında bir rakamı ödemeye hazır olduğunu açıklamış, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise pazarlığı 600 bin Euro'dan açmıştı. Genç oyuncunun Şubat 2018'de profesyonel olduğu kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi var.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'yı rahatlatan test - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:02 Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:20 Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu 15:42 Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı 15:28 Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı 14:48 Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor 13:28 Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek 12:49 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 12:32 Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti 11:58 Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor 11:42 G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek 11:01 Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu 10:34 Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım 09:52 Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
21:22
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 22:21:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka'yı rahatlatan test - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]