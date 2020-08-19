Karşıyaka yine Atatürk Stadı'nda

TFF 3. Lig'de yeni sezonda iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynamak için Bornova Belediyesi'yle protokol imzalayan Karşıyaka, ilk yarıda yine Atatürk Stadı'nın yolunu tutacak. Yapımı süren Alsancak Stadı'nın inşaatının en erken kasım ayında bitmesi hedeflenirken halen Bornova Stadı'nı kullanan TFF 1. Lig'deki Altay ve Altınordu, Alsancak'ın tamamlanmasının ardından bu tesise geçecek.

Sezona son yıllarda olduğu gibi Atatürk Stadı'nda başlayacak Karşıyaka, Alsancak Stadı'nın açılması sonrası Altay ve Altınordu'nun buraya geçmesiyle Bornova'ya taşınacak. Futbol Federasyonu tarafından 19 Eylül'de başlayacağı açıklanan yeni sezonun koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz start alması, ardından salgının gidişatına göre tribünlere ilk etapta kısıtlamalı olarak taraftar alınması bekleniyor.

HAKAN DA TAMAM

Yeni sezon öncesi iç transferde sözleşmesi biten 9 futbolcudan Mustafa Aşan, Cenk, Metin ve Arif'le nikah tazeleyen Karşıyaka, golcü Hakan Kuş'la da yeniden anlaştı. Transfer yasaklısı Karşıyaka'da kadrodaki tek pivot santrfor olup geçen sezon takımın oynadığı 28 maça da ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu 1 yıllığına imza attı. Geçen sezon 8, önceki sezon ise 12 gol atmasına rağmen eleştiri oklarının hedefi olan Hakan'ın kadroda tutulup tutulmayacağıyla ilgili belirsizlik de oradan kalktı. Kaf-Kaf'ta sözleşmeleri biten Fatih, Anıl, Harun ve Mustafa Değirmenci'ye yapılan tekliflere yanıt bekleniyor. Yeşil-kırmızılı ekip yeni sezon öncesi yarın tesislerde toplanıp antenmanlara cuma günü başlayacak.