Son Dakika Haberleri: Karşıyaka yönetiminden taraftara sürpriz
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Karşıyaka yönetiminden taraftara sürpriz

1 saat önce

Karşıyaka yönetimi, yeni sezon futbol, basketbol ve voleybol kombinelerini önümüzdeki hafta satışa sunmaya hazırlanırken taraftarlara sürprizler hazırlıyor.

Karşıyaka yönetiminden taraftara sürpriz, System.String[]
Karşıyaka yönetimi, yeni sezon futbol, basketbol ve voleybol kombinelerini önümüzdeki hafta satışa sunmaya hazırlanırken taraftarlara sürprizler hazırlıyor. Futbolda kadroyu koruyan, basketbolda Ufuk Sarıca ile anlaşıp yeniden başarılı günlerine dönmenin hesaplarını yapan İzmie ekibi, cefakar taraftarlarını da unutmadı. Yıllık kombine kartı alan taraftarlar 50'ye yakın mağazadan indirimli alışveriş yapma imkanı bulacak. Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, giyimden, alışverişe, yemekten eğlence hayatına kadar birçok alanda taraftarlarının kombine kart ayrıcalıklığını yaşayacağını belirtti.
Başkan Büyükkarcı, "Yönetim olarak taraftarımızı unutmadık. Bizlere tribünde itici güç olan seyircimiz alacağı kombine kartla Karşıyakalı olmanın ayrıcalığını da yaşayacak. Şu an birçok firma ve şirketle görüşme halindeyiz. Kombine kartı olan Karşıyaka sevdalıları 50'ye yakın yerden indirimli alışveriş keyfini yaşayacak. Gerek giyim, gerek spor merkezi, gerekse restoran kullanımlarında KSK kombine kartını gösteren taraftarlarımız indirim alacak. Kombine alanlar çifte kazanç yaşayacak. İndirimli alışveriş yapılacak yerlerin listesini kombine satışlarıyla birlikte açıklayacağız" diye konuştu.


basketbol, Karşıyaka, voleybol, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:11 Kaynak: DHA
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