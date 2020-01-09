Karşıyaka zincir kıracak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının ilk maçında pazar günü Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edecek Play-Off hattındaki Karşıyaka, rakibini mağlup ederek devre başlangıçlarındaki şanssızlığını kırmak istiyor. Kaf-Kaf son 5 sezondur çıktığı ikinci yarının ilk maçlarını hiç kazanamadı. Bu 5 maçın 4'ünün İzmir'de Karşıyaka'nın ev sahipliğinde olması da 3 puan için yeterli olmadı. Geçen sezon ikinci yarının ilk maçında Vanspor'la iç sahada 0-0 berabere kalan yeşil-kırmızılılar, 2017-18'de yine evinde Sakaryaspor'a 1-0 yenildi.

2016-17 sezonunda Başkent Akademi'yle ikinci devrenin ilk sınavında taraftarı önünde 0-0'lık sonuçla yenişemeyen Karşıyaka, 2015-16 sezonunda 1'inci Lig'de Adana Demirspor'a İzmir'de 2-1 mağlup oldu. 2014-15 sezonunda ilk yarının 17'nci hafta maçını devre arasından sonra oynayıp Adanaspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Kaf-Kaf, sonraki hafta ikinci yarının ilk maçında Antalyaspor'la yine gurbette 2-2 berabere kaldı. Karşıyaka ikinci yarının açılış maçında son olarak 2013-14 sezonunda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Mustafa Aşan ve Metin'in cezalı olduğu İzmir temsilcisinde gribal enfeksiyon geçiren Cenk, Harun ve Cihan da son antrenmana katılamadı. İlk yarıda ameliyat olan İlyas, takımdan ayrı çalışıyor.