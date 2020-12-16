Karşıyaka zincir kıracak
16.12.2020 12:35
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iç sahadaki son 2 maçını kazanarak liderlik yarışından kopmayan Karşıyaka, pazar günü Şile Yıldızspor deplasmanında dış sahadaki 3 puan özlemine son vermeye çalışacak.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iç sahadaki son 2 maçını kazanarak liderlik yarışından kopmayan Karşıyaka, pazar günü Şile Yıldızspor deplasmanında dış sahadaki 3 puan özlemine son vermeye çalışacak. Sezona müthiş başlayan yeşil-kırmızılı ekip, deplasmanda çıktığı ilk 3 maçı kazandı. Kaf-Kaf, gurbetteki ilk 3 maçta Isparta 32 Spor ve Gölcükspor'u 2-1, Yalovaspor'u ise 1-0 yendikten sonra 3 maçtır dışarda galibiyete hasret kaldı.
İzmir temsilcisi 17 Ekim'deki Yalova deplasmanının ardından dış sahada çıktığı maçlarda Çatalcaspor'la 1-1, Çarşambaspor ve Batman Petrolspor'la 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda 3 maçtır kazanamasa da bu sezon evindeki Somaspor maçı dışında mağlubiyet yaşamayan, grupta 25 puanla zirvenin 2 puan gerisinde olan Karşıyaka, Şile Yıldızspor maçına koltuğu tekrar ele geçirme fırsatı olarak bakıyor.
Son Dakika AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak Tartıştığı kadını lüks rezidansta perde zinciriyle boğarak öldürmüştü! Katilin müebbet hapsi isteniyor Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı