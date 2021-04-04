Karşıyaka zincir kırmak istiyor
04.04.2021 14:34
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 haftaya Play-Off hattının 5 puan gerisinde giren Karşıyaka, kalan maçlarda deplasmandaki kötü seriye son vermeye çalışacak.
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 haftaya Play-Off hattının 5 puan gerisinde giren Karşıyaka, kalan maçlarda deplasmandaki kötü seriye son vermeye çalışacak. Deplasmandaki son galibiyetini ilk yarıda 20 Aralık'ta Şile Yıldızspor'u 2-0 yenerek alan Kaf-Kaf, o tarihten beri dış sahada çıktığı 6 maçta puan yüzü görmedi. Deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmayı kaybeden yeşil-kırmızılı ekip bu maçlarda 13 gol yerken yalnız 3 kez ağları sarsabildi.
Kalan haftalarda tabloyu tersine çevirmek isteyen Karşıyaka, son 5 maçın 3'üne deplasmanda çıkacak. Bu hafta 8 Nisan Perşembe günü Play-Off hattındaki güçlü rakibi İçel İdmanyurdu'na konuk olacak Kaf-Kaf, son 5 hafta Altındağspor ve Erbaaspor'la da dş sahada karşılaşıp, Şile Yıldızspor ve Osmaniyespor'u İzmir'de konuk edecek.
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