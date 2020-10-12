Karşıyaka zirvede kalacak - Son Dakika

Karşıyaka zirvede kalacak

12.10.2020 12:22
Karşıyaka zirvede kalacak, System.String[]

SEZONA son 8 yılın en iyi başlangıcını yaptığı Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nü de 2-1 yenip, 4 maçta namağlup 10 puanla lider İçel İdman Yurdu'nun genel averajla gerisinde zirve ortağı olan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, "Zirveye çıkmak...

SEZONA son 8 yılın en iyi başlangıcını yaptığı Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nü de 2-1 yenip, 4 maçta namağlup 10 puanla lider İçel İdman Yurdu'nun genel averajla gerisinde zirve ortağı olan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, "Zirveye çıkmak önemliydi, şimdi hedefimiz orayı korumak" dedi.

Sezona başlarken ilk 4 haftaya ayrı önem verdiklerini söyleyen Tolungüç, "İlk haftalardan toplanan puanlar sezon içindeki hedef konusunda belirleyici oluyor. İlk haftalarda zirvede yer almak önemliydi, istediğimiz oldu. Bundan sonra her maç çok önemli. Artık zirvede devam etmeliyiz" diye konuştu.

Altyapıdan çıkan genç oyuncuları geliştirip takım içindeki rekabeti artırdıklarını, bunun da başarıya yansıdığını dile getiren Soner Tolungüç, "Rekabetin olduğu yerde başarı da artar. Alternatiflerin çoğalması maçlarda bize yarıyor. Kadroyu kurarken tatlı zorluk yaşıyoruz. Artık 5 değişiklik hakkımız var. Yedek kulübemiz de kendi bünyemizden güçlendi. Oyuna daha rahat müdahale edebiliyoruz. İlk 11'de forma giyen İlyas, Burak ile Mustafa Çalışkan, Özkan, Namık Barış gibi gençler iyi seviyeye geldi. Takım içindeki arkadaşlık, saha içindeki yardımlaşma çok iyi. Tüm bu etmenler bize başarıyı getiriyor. Kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.   HAKAN YENİDEN DOĞDU

Karşıyaka'da özellikle son 2 yılda attığı gollerle takımın Play-Off oynamasına büyük katkı yapmasına rağmen tutuk kaldığı dönemlerde sık sık eleştirilerin hedefi olan Hakan Kuş, yeni sezona müthiş başladı. Üst üste 3 maçta Esenler Erokspor, Gölcükspor ve Karakoçan FK ağlarını sarsan 26 yaşındaki santrfor, bu periyotta kazanılan 7 puana direkt katkı yaptı. Bu yıl 4 maçta 3 kez ağları sarsan Hakan, geçen sezon ligin ilk 7 maçında gol atamamış, sezonu 8 golle tamamlamıştı. Karşıyaka'da Karakoçan FK önünde galibiyeti sigortalayan golü atan Namık Barış da geçen sezondan beri süren 11 maçlık suskunluğunu bozdu. Genç futbolcu en son geçen sezon 8 Şubat'ta 1877 Alemdağspor'a gol atmıştı.


Karakoçan, Karşıyaka, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka zirvede kalacak - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu "Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi         
12:05
Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum         
11:40
"İçişleri Bakanı hangi cemaatten" başlıklı köşe yazısına Soylu'dan yanıt: Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım         
11:34
Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi         
10:51
Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti         
10:41
Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz         
10:26
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı         
10:10
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Sınıfta koronavirüs vakası çıkarsa risk durumuna göre hareket edilecek Sınıfta koronavirüs vakası çıkarsa risk durumuna göre hareket edilecek         
09:31
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 13:00:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka zirvede kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei