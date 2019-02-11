Karşıyaka Zirveye Karşı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 maçta namağlup durumda olan bu mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Karşıyaka, zirve yarışındaki 3 takımla peş peşe karşılaşacak.





TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 maçta namağlup durumda olan bu mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Karşıyaka, zirve yarışındaki 3 takımla peş peşe karşılaşacak.



İç sahadaki son Alibeyköyspor beraberliğiyle 27 puana ulaşıp düşme hattının 7 puan üzerinde, Play-Off barajının 7 puan gerisinde bulunan yeşil-kırmızılı ekip bu hafta 34 puanlı 3'üncü sıradaki Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak.



Esenler mücadelesinin ardından 39 puanlı lider Kırşehir Belediyespor'u konuk edecek Kaf-Kaf, hemen sonra şu an 37 puanla 2'nci sırada yer alan Altındağ Belediyespor'a dış sahada rakip olacak. Karşıyaka sezonun ilk yarısında bu takımlarla oynadığı maçları kaybederek ligde son sıraya kadar gerilemişti. Teknik direktör Mesut Toros, zorlu seriden maksimum puanla ayrılmak istediklerini söyledi. - İzmir

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