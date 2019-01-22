Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Zorlu Seride

Karşıyaka Zorlu Seride

50 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3 maçtır galip gelemeyen Karşıyaka, fikstürde önündeki 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak.

Karşıyaka Zorlu Seride, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3 maçtır galip gelemeyen Karşıyaka, fikstürde önündeki 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak. Grupta 22 puanla düşme hattının 6 puan üzerinde, Play-Off barajının ise 5 puan gerisinde yer alan yeşil-kırmızılılar, bu hafta Düzcespor'a konuk olduktan sonra alt sıralardaki rakiplerinden Kemerspor 2003 deplasmanında terleyecek. Kemer maçının ardından evinde Alibeyköyspor'u konuk edecek İzmir temsilcisi, 4 maçlık periyodu Esenler Erokspor deplasmanında tamamlayacak. 

Karşıyaka'nın bu sezon dış sahadaki kötü performansı, 4 haftada oynanacak 3 deplasman maçı öncesi teknik heyeti endişelendiriyor. Yeşil-kırmızılı ekip bu sezon çıktığı 8 dış saha maçında yalnız 1 kez kazanabildi. Karşıyaka, gurbette 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Deplasmanda 9 gol atan İzmir ekibi kalesinde 13 gol gördü. Düzcespor maçı öncesi Battal'ın cezası biterken takımın bankolarından ön liberolar Arif ve Fatih cezalı durumda. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:13 Kaynak: DHA

İzmir, Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor
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