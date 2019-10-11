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Karşıyaka zorlu seride

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardaki rakipleriyle oynadığı son 3 maçı 7 puanla geçerek Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka, üst üste zirve hattındaki takımlarla karşılaşacak.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardaki rakipleriyle oynadığı son 3 maçı 7 puanla geçerek Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka, üst üste zirve hattındaki takımlarla karşılaşacak. Grupta son 3 maçta Alemdağspor ve Kemerspor 2003'ü yenip deplasmanda Fatsa Belediyespor'la berabere kalırken kalesinde gol görmeyen 8 puandaki yeşil-kırmızılı ekip, pazar günü 15 puanla puan tablosunda ikinci sırada bulunan Esenler Erokspor'a konuk olacak.

Karşıyaka'yla geçen sezon da aynı grupta yer alıp oynanan 2 maçta da yeşil-kırmızılı ekibi mağlup etmeyi başaran Erokspor, Play-Off finalinde Vanspor'a geçildi. Kaf-Kaf, İstanbul deplasmanının ardından ise 20 Ekim Pazar günü 13 puanla üçüncü sıradaki Kocaelispor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi, bu maçları maksimum puanla geçerek alt grupla bağını koparıp gözünü üst sıralara çevirmeyi hedefliyor. Arif'in cezasının bittiği Karşıyaka'da eksik futbolcu bulunmuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:52 Kaynak: DHA
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