Son Dakika Haberleri: Karşıyaka zorlu seriye giriyor! Esenler Erokspor, Kocaelispor...
Son Dakika Spor Karşıyaka zorlu seriye giriyor! Esenler Erokspor, Kocaelispor...

Karşıyaka zorlu seriye giriyor! Esenler Erokspor, Kocaelispor...

1 saat önce

Grupta son 3 maçta Alemdağspor ve Kemerspor 2003'ü yenip deplasmanda Fatsa Belediyespor'la berabere kalırken kalesinde gol görmeyen 8 puandaki yeşil-kırmızılı ekip, pazar günü 15 puanla puan tablosunda ikinci sırada bulunan Esenler Erokspor'a konuk olacak.

Karşıyaka zorlu seriye giriyor! Esenler Erokspor, Kocaelispor..., System.String[]

Grupta son 3 maçta Alemdağspor ve Kemerspor 2003'ü yenip deplasmanda Fatsa Belediyespor'la berabere kalırken kalesinde gol görmeyen 8 puandaki yeşil-kırmızılı ekip, pazar günü 15 puanla puan tablosunda ikinci sırada bulunan Esenler Erokspor'a konuk olacak.


Karşıyaka'yla geçen sezon da aynı grupta yer alıp oynanan 2 maçta da yeşil-kırmızılı ekibi mağlup etmeyi başaran Erokspor, Play-Off finalinde Vanspor'a geçildi.


Kaf-Kaf, İstanbul deplasmanının ardından ise 20 Ekim Pazar günü 13 puanla üçüncü sıradaki Kocaelispor'u ağırlayacak.


İzmir temsilcisi, bu maçları maksimum puanla geçerek alt grupla bağını koparıp gözünü üst sıralara çevirmeyi hedefliyor.


Arif'in cezasının bittiği Karşıyaka'da eksik futbolcu bulunmuyor.


Kocaelispor, Karşıyaka, Esenler, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:01 
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