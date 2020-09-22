Karşıyakalı bisikletçiler madalyaları topladı! - Son Dakika

Kadınlar ve erkeklerde toplam 18 kategoride yapılan yarışlara, yaklaşık 250 bisikletçi katıldı. İlk gün 81 kilometrelik Kaş - Patara etabında mücadele eden sporcular, ikinci gün de Letoon Antik Kenti önünden başlayarak Patara'dan Seydikemer'e 71 kilometre pedal çevirdi.

Organizasyonun ilk gününde; Gençler kategorisinde Karşıyaka Belediyesporlu bisikletçilerden Eren Arslan ikinci, Ali Oğuzhan Işıkver üçüncü; Master (34-39 yaş) erkek kategorisinde de Harun Ömür ikinci oldu. Yarışların ikinci gününde Eren Arslan tekrar ikincilik kürsüsüne çıkarken, ayrıca Bisan Bisiklet Kulübü'nden Karşıyakalı sporcu Yağız Öztürk de üçünlük madalyasının sahibi oldu.

Sporcuları kutlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyaka'mıza bu gururu yaşatan sporcularımıza ve antrenörümüz Esin Deniz Erdoğan'a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.