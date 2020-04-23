Karşıyakalı çocuklardan 23 Nisan mesajı

KORONAVİRÜS salgını yüzünden ilk kez evde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Karşıyaka Spor Kulübü de Karşıyakalı çocukların yer aldığı özel bir kutlama videosu hazırladı. Kulübün resmi sosyal medya sayfalarından, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin izinde, vatan sevgisi ile büyüyen bir nesil için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" mesajıyla yayınlanan videoda Karşıyakalı çocuklar, Atatürk'ün, "23 Nisan karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür", "Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur", "Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir" gibi sözlerini söyledi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, videonun sonunda çocuklara, "Sevgili Karşıyakalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum. Bu zor günlerde lütfen evde kalın, sağlıklı olun. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sevgiyle kalın" mesajını yolladı.