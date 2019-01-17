Son Dakika Haberleri: Karşıyakalı Çocuklardan Coşkulu Final

Karşıyakalı Çocuklardan Coşkulu Final

21 dakika önce

Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nde, 2018-2019 yılı ilk kurs dönemi coşkulu bir törenle sona erdi.

Karşıyakalı Çocuklardan Coşkulu Final, System.String[]
Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nde, 2018-2019 yılı ilk kurs dönemi coşkulu bir törenle sona erdi. 10 farklı branştaki kursları tamamlayıp sertifika alan çocuklar, renkli gösterilerle yeteneklerini sergiledi.

Çocukların okul dışında kalan vakitlerini daha kaliteli ve verimli hale dönüştürmek için çalışan Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü, geçtiğimiz Eylül ayında 10 farklı branşta ücretsiz kurs açtı. Karşıyakalı çocuklar; eğlenceli matematik, karikatür, akıl oyunları, eğlenceli fen, bilim kahramanları, resim, el sanatları, diksiyon, drama ve İngilizce drama branşlarındaki kurslarda dört ay boyunca uzmanlardan eğitim aldı.

Çocuklara hem yeni beceriler kazandıran hem de eğitim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlayan kurslar, Çarşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sona erdi. Renkli gösteriler sunan küçük kursiyerler, salonu dolduran izleyicilerden ve ailelerinden büyük alkış aldı. Ayrıca; resim, eğlenceli fen ve karikatür kursiyerlerinin çalışmaları sergilendi. Törende kursları başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikaları verilirken, öğretmenlerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.

Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nde, 2018-2019 yılı ikinci kurs dönemi kayıtların 4 Şubat'ta başlayacağı belirtildi. Kurslara ilişkin, Çarşı Kültür Merkezi'ndeki kulüp binasından ve 364 14 28 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabileceği ifade edildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, çocukların eğitimlerine ve sosyal gelişimlerine destek olmak için çalıştıklarını söyledi. Akpınar, "Her geçen gün büyüyen Çocuk Kulübümüz de bu alanda çok güzel işlere imza atıyor. Başarılı bir dönemi geride bırakan çocuklarımızı kutluyor, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımız ve aydınlık yarınlarımız için" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Vecdi Altay, Karşıyaka, Güncel
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