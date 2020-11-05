Karşıyakalı futbolcu Harun golden sonra 'İdil, Elif ve Ayda için umut var' sevinci yaptı - Son Dakika

Karşıyakalı futbolcu Harun golden sonra 'İdil, Elif ve Ayda için umut var' sevinci yaptı

05.11.2020 14:10
Karşıyakalı futbolcu Harun golden sonra 'İdil, Elif ve Ayda için umut var' sevinci yaptı, System.String[]

İZMİR ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 30 Ekim'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin acıları sürerken Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'ndaki Bursaspor deplasmanında attığı golden sonra depremzede çocuklar için formasının altına giydiği tişörtü kameralara göstererek umut mesajı...

İZMİR ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 30 Ekim'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin acıları sürerken Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'ndaki Bursaspor deplasmanında attığı golden sonra depremzede çocuklar için formasının altına giydiği tişörtü kameralara göstererek umut mesajı veren Karşıyakalı futbolcu Harun Atalay, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Depremde Harun'un Karşıyaka altyapısındayken aynı kulüpte birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Malik Tahirler enkaz altından ağır yaralı kurtulurken annesi ise vefat etti. Deprem günü Malik ve annesinin oturduğu apartmanın önüne giderek kurtarma çalışmalarını takip eden 24 yaşındaki Harun, enkaz altından günler sonra yaralı çıkan çocuklar İdil, Elif ve Ayda için Bursaspor maçında formasının altına, "Herşeye rağmen umut var, İdil, Elif, Ayda" yazılı tişört giydi.

GOL İÇİNE DOĞDU, FORMASININ ALTINA UMUT VAR TİŞÖRTÜ GİYDİ

Son golünü 1 yıldan uzun süre önce 26 Ekim 2019'da Ağrı 1970 Spor'a atan orta saha oyuncusu içine doğduğu gibi Bursaspor maçında ağları sarsıp depremzede çocuklar için hazırladığı tişörtü tüm Türkiye'ye gösterdi. Duygularını, "İçimiz acımıştı, depremi burada hissettik. Ailemizi burada bırakıp maça gittik" şeklinde açıklayan Harun, "Elimizden fazla birşey gelmiyor. Ancak onları kalbimizde hissediyoruz. Onlar bizim umudumuz oldular. Hastanede yatan depremzedelerimiz var. Onlara şifa olsunlar. Hissettiklerimizi duyurmak istedik. Bazı insanların içlerinden gelerek hareket etmemesi bizi üzüyor. İlk deprem olduktan sonraki gün Çatalcaspor deplasmanına gittik. Annemizi, babamızı burada bıraktık. Benim en yakın arkadaşım, yıllarca Karşıyaka Spor Kulübü'nde de oynayan Malik ağabeyim enkaz altında kaldı. O enkazın başında saatlerce umutla bekledik. Ertesi gün o duygularla Çatalca maçına gittik. Oradan döndük Bursaspor maçına gittik. Bir yanımız burada bir yanımız oradaydı. İçimiz çok acıyor" dedi.

Halen Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavisi süren yaralı futbolcu arkadaşı Malik'le görüşemediğini söyleyen Harun, "Halen yoğun bakımda. Biz de hastaneye gittik. Durumu ağırmış. Allah'tan şifa diliyoruz. Göçük altında kaldığı için ayaklarına beton düşmüş, vücudunda kırıklar var. O da çok aklımızda kaldı. Burada çoğu arkadaşımız altyapıdan beri onu tanıyor. Aklımız onda kaldı. Takımdaki çoğu arkadaşımızın aileleri burada. Ama işimiz gereği mecbur maçlara gittik. Allah nasip etti golümüzü attık. Bir nevi sesimizi duyurabilmişsek ne mutlu bize. İnsanlar kolay kolay 6.6'larla göçük altında hayatlarını vermemeli. Daha güzel şeyler olmalı" diye konuştu. Harun, "Gol atacağımı çok hissetmiştim. Malzemecimiz Hasan ağabeyin yanına gittim. Çok hissettiğimi, böyle birşey yapıp yapamayacağımız sordum. O kadar çok hissetmiştim ki anlatamam. Allah nasip etti. O formayı çıkarıp gösterdim. Elimden geldiğince umut mesajı vermeye çalıştım. Kulüp olarak ve takım olarak birşeler yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra depremzedeler için elimizden gelen herşeyi yaparız. Onları ayakta tutacak herşeyi seve seve yaparız" dedi.

DEPREMZEDELERİ ANDI,SARI KART GÖRDÜ !..

Bursaspor deplasmanında İzmir'deki deprem felaketi sonrası enkazdan kurtarılıp tüm Türkiye'ye umut olan çocuklar için formasının altına, "Herşeye rağmen umut var" yazılı tişört giyen Karşıyakalı Harun Atalay, attığı golün ardından formasını çıkarıp tişörtü gösterince sarı kart gördü. Hakem Ali Yılmaz, Harun formasını çıkardığı için oyun kuralları gereği genç futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı.

ALKIŞLAR KARŞIYAKA'YA

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1'inci Lig temsilcisi Bursaspor'a normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta seri penaltılarla 8-7 yenilen Misli.com 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka, elenmesine rağmen ağır sahada 120 dakika boyunca gösterdiği performansla alkış aldı. Lig ve kupada yoğun dönemden geçerek İzmir'i sarsan depremin gölgesinde üst üste deplasman maçlarına çıkan Kaf-Kaf, yedek ağırlıklı kadrosuyla rakibine direnip galibiyeti kaçırdı. Yeşil-kırmızılılar, maçta bir penaltılarının es geçildiği gerekçesiyle de hakemlere tepki gösterdi. Karşıyaka geçen sezon da 3'üncü Lig Play-Off finalinde Turgutluspor'a seri penaltılarla yenilmişti.

- İzmir

Karşıyakalı futbolcu Harun golden sonra 'İdil, Elif ve Ayda için umut var' sevinci yaptı
Karşıyakalı futbolcu Harun golden sonra 'İdil, Elif ve Ayda için umut var' sevinci yaptı
Karşıyakalı futbolcu Harun golden sonra 'İdil, Elif ve Ayda için umut var' sevinci yaptı
Karşıyakalı futbolcu Harun golden sonra 'İdil, Elif ve Ayda için umut var' sevinci yaptı

Bursaspor, Futbolcu, Deprem, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyakalı futbolcu Harun golden sonra 'İdil, Elif ve Ayda için umut var' sevinci yaptı - Son Dakika Spor


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