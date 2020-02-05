Karşıyakalı futbolculardan alkışlanacak hareket - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyakalı futbolculardan alkışlanacak hareket - Son Dakika Spor

Karşıyakalı futbolculardan alkışlanacak hareket

9 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Erbaaspor'u 3-0 mağlup ederek adını yeniden Play-Off hattına yazdıran Karşıyaka'da futbolculardan duygulandıran jest geldi.

Karşıyakalı futbolculardan alkışlanacak hareket, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Erbaaspor'u 3-0 mağlup ederek adını yeniden Play-Off hattına yazdıran Karşıyaka'da futbolculardan duygulandıran jest geldi. Yeşil-kırmızılı futbolcular, galibiyet primlerini geçen 25 Ocak'ta zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede genç yaşında hayatını kaybeden taraftar Onur Candan'ın ailesine bağışladı. Zaman zaman kendileri de mali sıkıntılar yaşayan Kaf-Kaf'ın altyapı patentli genç kadrosunun yaptığı anlamlı hareket sosyal medyada taraftardan büyük alkış aldı.

Yeşil-kırmızılılar galibiyet sonrası tribünde Onur Candan'ın resminin bulunduğu pankartın önünde el ele tutuşup saygıyla eğilmişti. Karşıyakalı futbolcular, Erbaa maçının 55'inci dakikasında kendi kalecisiyle çarpışıp burnu, elmacık kemiği ve bazı dişleri kırılınca kanlar içinde hastaneye kaldırılan, alnındaki sinirler parçalanan rakip takımdan Recep Uğur Öztürk'ün tedavi masraflarını üstlenmek için de girişim yapmıştı. Kaf-Kaf'ta 1877 Alemdağspor deplasmanının hazırlıkları sürüyor.


Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:47 Kaynak: DHA
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