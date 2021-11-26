Karşıyakalı kadınlar tek ses, tek yürek - Son Dakika

Belediye binası önünde buluşan kadınların, Karşıyaka İskelesi'ne kadar gerçekleştirdikleri yürüyüş de vatandaşlardan destek gördü.

Yürüyüşte şiddette maruz kalmış ve hayatını kaybetmiş kadınların fotoğrafları taşındı. "Güçlü toplumlar, güvenli ortamda ve eşit koşullarda yaşayan bireylerle mümkündür" anlayışıyla cinsiyet ayrımının olmadığı; şiddetin, istismarın, ötekileştirmenin son bulduğu bir dünya dileğiyle sloganlar atıldı. Şiddeti ve cinayetleri protesto eden cümlelerin yer aldığı dövizler taşındı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşün ardından, kadınlara özel Nefes, Yoga, Meditasyon Eğitmeni Asuman Sarıgöl tarafından 'Kendine Şefkatli Olmak Nedir' adlı Seminer gerçekleştirildi.

ŞEFKAT EN BÜYÜK GÜÇ

Seminerde konuşan Sarıgöl " Şefkat Nedir? Şefkati hayatımızın içine geçirmemiz gerekli. Sevgiden de ötedir. Hayat bizi bildiklerimizle değil, yapabildiklerimizle ödüllendirir. En büyük iyileştirici güçtür. Kendinizde olanı ertelediğiniz en büyük histir" ifadelerini kullandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da, "Şiddeti konuşmak yerine şefkatin konuşulmasını istedik. Aramızda beyefendileri de görüyorum. Bir kişi bile bu salondan farklı düşünceler ile ayrılsa kazanım olarak görüyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız" şeklinde konuştu.