Son Dakika Haberleri: Karşıyakalı masterler sahaya çıktı
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Karşıyakalı masterler sahaya çıktı

1 saat önce

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, futbola gönül veren 'usta' oyuncuları, Masterler Erol Baş Futbol Turnuvası'nda buluşturdu.

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İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, futbola gönül veren 'usta' oyuncuları, Masterler Erol Baş Futbol Turnuvası'nda buluşturdu. Karşıyaka Masterler Sportif Faaliyet ve Sosyal Yardımlaşma Kulübü Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen turnuva kapsamında, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da 'Karşıyaka Belediyesi Masterler' forması ile sahaya çıktı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün unutulmaz kaptanlarından Erol Baş'a ithaf edilen ve Karşıyaka'nın Efsaneleri Spor Tesisinde eleme usulüyle gerçekleştirilen organizasyon, 25 Haziran saat 19.00'daki final karşılaşması ile sona erecek. 40 yaş ve üzeri oyunculardan oluşan toplam 11 takımın mücadele ettiği turnuva sonunda; birinci ve ikinci olacak ekiplere kupa ile madalya, diğer takımlara da katılım plaketleri takdim edilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da, "Yoğun çalışma tempomuzun arasında sahaya çıkıp bu heyecana ortak olmaktan büyük mutluluk duydum. Turnuvamıza katılıp centilmenlikleri ve performanslarıyla gençlere örnek olan master futbol takımlarımıza teşekkür ediyor, müsabakaların heyecanını paylaşmak isteyen herkesi tribünlerimize bekliyorum" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:42 Kaynak: İHA
Futbol, İzmir, Karşıyaka, Spor
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