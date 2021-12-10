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Karşıyakalı miniklere seramik eğitimi - Son Dakika

Karşıyakalı miniklere seramik eğitimi

10.12.2021 12:23
Karşıyakalı miniklere seramik eğitimi

Karşıyaka Belediyesi anaokullarında seramik sanatçısı Mehtap Satıral tarafından çocuklara seramik eğitimi verilmeye başlandı.

Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokullarında 5-6 yaş arası çocuklara seramik eğitimi veriliyor. Seramik atölyesi, çocukların hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerine katkı sağlıyor. Çocukların yaratıcılığını geliştiren seramik atölyesi çocuğa sabırlı olmayı, kendine güven duymayı aşılıyor. Çocukların gözlem ve dikkat etme becerilerini geliştiren atölye, hayal gücünü de genişletiyor.

"ÇOCUKLAR İLGİ DUYUYOR"

Seramik sanatçısı Mehtap Satıral, seramik eğitiminin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine değindiği konuşmasında şunları kaydetti: "Çocuklarla ilk tanışmamda seramik hakkında bilgiler veriyorum. Seramiğin topraktan geldiğini, evimizde bulunan tabakların ham maddesinin seramik olduğunu, bu ürünlerin fırınlanarak bizim sofralarımıza geldiğini anlatıyorum. Önemli olan çocuklarımızın el becerilerinin gelişmesi. Etkinlik neyse ona göre tasarımlar yapıyoruz. Bazen de çocuklar kendi hayal gücüyle yapıyorlar. Hamurun belirli bir kısmını harcıyoruz kalan hamur ile çocuklar kendi istedikleri şekli yapıyorlar. Bazen başka renkler ile boyama yapmak istiyorlar, bu konuda da onları özgür bırakıyoruz. Çocuklarımızın bu atölye sayesinde; sanata olan bakışları değişiyor ve el becerileri gelişiyor. Çocuklar kendi öğretmenlerinden farklı bir öğretmen ile çalışma yaptıkları için onlara bu etkinlik ilgi çekici geliyor. Çocuklar bazen öğretmenlerine, bazen de annelerine hediye yapmak istiyorlar. Bu zamanlarda magnet yapıyoruz. Evlerinde buzdolabına asıyorlar. Çocuklar bu etkinlik ile çok mutlu oluyorlar. Yaptıkları şekilleri evlerine götürmek için heyecanlanıyorlar."

Hamster Coin, Karşıyaka, Seramik, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karşıyakalı miniklere seramik eğitimi - Son Dakika


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