Karşıyakalı miniklere yoga eğitimi - Son Dakika

Nefes, Meditasyon ve yoga eğitmeni Dilara Bakioğlu, yoganın çocuklara merhamet, kendini ifade etme, içsel neşe becerisi kazandırırken özgüven ve konsantrasyon yeteneğini de artırdığını belirtti.

Karşıyaka Belediyesi Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi'nde anne ve 2-3 yaş grubundaki çocukların katılımı ile gerçekleştirilen yoga eğitiminde duruş ve nefes alma teknikleri öğretildi. Fiziksel ve zihinsel açıdan birçok fayda sağladığı bilinen yoga ile çocukların yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmeleri, kendilerini incelemeleri ve keşfetmeleri hedefleniyor.

RUHU SAKİNLEŞTİRİR

Çocuk yogası hakkında bilgi veren eğitmen Dilara Bakioğlu, yoganın zihin ve bedenin birleştirilmesi anlamına geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yoga kaç yaşında yapılırsa yapılsın bütünlük sağlanır. Yoga 2 yaşında başlar, 100 yaşına kadar yapılır. Burada amaç insanın kendini iyi hissetmesini sağlamaktır. Çocuklar yogadan neye ihtiyacı varsa onu alır; bedensel, zihinsel ve ruhsal faydaları çok fazladır. 2-3 yaşlarında çocuklarda ego durumu çok yüksektir, bu yaş aralığındaki çocuklar zordur. Gelişim ve öğrenme evresinde, kas gelişiminde, beden iskelet büyümesinde yoga onlar için çok faydalı bir aktivitedir. Bu yaş grubundaki çocukların yaşıtlarına kendini gösterme arzuları vardır. Yoga çocuklardaki oluşan yarışma stresini azaltır, kendilerini ve çevrelerini algılamayı öğretir. Çocuklara yoga eğitiminde genel olarak tabiat duygusu öğretilir çünkü küçük yaşta ruhu sakinleştirmeyi sağlar."

Çocukların denge ve esneklik kazanmasına da katkı sağlayan yoga eğitimleri çocukların ve ailelerinin talepleri doğrultusunda devam edecek.