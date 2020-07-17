Karşıyakalı taraftarlardan takımlarına Play-Off desteği - Son Dakika

Karşıyakalı taraftarlardan takımlarına Play-Off desteği

Karşıyaka taraftarı, 3. Lig Play-Off müsabakaları için Antalya'ya gidecek olan takımlarına, son antrenman öncesinde tesislere giderek destek verdi.

Karşıyaka taraftarı, 3. Lig Play-Off müsabakaları için Antalya'ya gidecek olan takımlarına, son antrenman öncesinde tesislere giderek destek verdi.

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Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'u 5. sırada tamamlayarak Play-Off'a kalmıştı. 22 Temmuz'da Antalya'da oynanacak Play-Off maçları öncesinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-kırmızılı takıma, taraftarları sürpriz yaptı. Karşıyakalı taraftarlar ellerinde meşalelerle İzmir'deki son antrenmanını yapan futbolculara destek verdi. Meşalerlerle geceyi aydınlatan taraftarlar, tezahüratlarla da gecenin sessizliğini bozdu. Karşıyakalı futbolcular da taraftarlara teşekkür ederek alkışlarla yanıt verdi.


Karşıyaka, yaptığı son antrenmanın ardından Antalya'ya giderek Belediye Derincespor maçı için kampa girecek. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karşıyakalı taraftarlardan takımlarına Play-Off desteği - Son Dakika Spor
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23:00
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22:15
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20:50
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
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18:47
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