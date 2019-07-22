Karslı atlet Avrupa 3. oldu
17 dakika önce
Karslı kadın atlet, İsveç Boras'ta yapılan 25. Avrupa Atletizm U20 Şampiyonası'nda bin 500 metrede Avrupa 3. oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:43 Kaynak: İHA
Karslı kadın atlet, İsveç
Boras'ta yapılan 25. Avrupa Atletizm
U20 Şampiyonası'nda bin 500 metrede Avrupa 3. oldu. Romanya
Cluj şehrinde 2-3 Temmuz tarihlerinde yapılan Gençler Balkan Şampiyonası'nda bin 500 metre de balkan şampiyonu olan Tuğba Toptaş, bu seferde İsveç Boras'ta yapılan 25. Avrupa Atletizm U20 Şampiyonası'nda bin 500 metrede Avrupa 3. olarak Türkiye
'ye döndü.
Karslı atletin başarısı kentte de sevinçle karşılandı. İsveç'ten Türkiye'ye dönen başarılı atlet, yarın Kars'a gelecek, başarılı atlet havaalanında sevenleri tarafından karşılanacak. - KARS
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