Son Dakika Haberleri: Karslı atlet Romanya'da Balkan şampiyonu oldu
Son Dakika Spor Haber

Karslı atlet Romanya'da Balkan şampiyonu oldu

1 saat önce

- Karslı atlet Romanya'da Balkan şampiyonu olduKARS - Romanya Cluj şehrinde 2-3 Temmuz tarihlerinde yapılan Gençler Balkan Şampiyonası'nda Karslı atlet Tuğba Toptaş, bin 500 metrede Balkan şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağı Romanya'da dalgalandırdı.

- Karslı atlet Romanya'da Balkan şampiyonu oldu
KARS - Romanya Cluj şehrinde 2-3 Temmuz tarihlerinde yapılan Gençler Balkan Şampiyonası'nda Karslı atlet Tuğba Toptaş, bin 500 metrede Balkan şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağı Romanya'da dalgalandırdı. Toptaş, 800 metre de ise Balkan ikincisi oldu.
Romanya'nın Cluj şehrinde 2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 'Gençler Balkan Şampiyonasında' Tuğba Toptaş rüzgarı esti. Karslı atlet Tuğba Toptaş, 800 metrede en iyi derecesini koşarak Balkan ikincisi olurken, bin 500 metrede de Balkan şampiyonu oldu. Toptaş, 800 metredeki rakibi Bulgar sporcuyu iki yıl önce Yıldızlar kategorisinde geçerek bin 500 metrede Avrupa şampiyonu olmuştu. Tuğba Toptaş, 800 metreyi 2.08.45 saniyede koşarken, Bulgar sporcu ise 2.08.31 saniye ile önde bitirdi. Karslı atlet, bin 500 metreyi ise 4.27 saniyede koşarak Balkan şampiyonu oldu. Toptaş madalyasını Antrenörü Bahattin İnce verdi.
Toptaş'ın başarısı Kars'ta da sevinçle karşılandı. Tuğba Toptaş, Gençler Balkan Şampiyonası'na Kafkas Üniveristesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda Antrenör Bahattin İnce nezaretinde hazırlanmıştı.
Karslı atlet Romanya'da Balkan şampiyonu oldu
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:18 Kaynak: İHA
Romanya, Kars, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç'tan transfer ve UEFA açıklaması TFF'den sürpriz karar! U21 Lig'i kaldırıldı Emre Mor, Galatasaray'a haber gönderdi! Terim kararını verdi Fenerbahçe, Fedor Kudryashov'un peşine düştü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:33:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karslı atlet Romanya'da Balkan şampiyonu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]