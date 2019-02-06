Son Dakika Haberleri: Karslı Atlet Türkiye 2'incisi Oldu

Karslı Atlet Türkiye 2'incisi Oldu

1 saat önce

Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından İstanbul'da yapılan Türkiye Salon Şampiyonası'nda Karslı atlet 3 bin metrede Türkiye 2'incisi oldu.

Karslı Atlet Türkiye 2'incisi Oldu, System.String[]
Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından İstanbul'da yapılan Türkiye Salon Şampiyonası'nda Karslı atlet 3 bin metrede Türkiye 2'incisi oldu.

Antrenör Bülent Orhangazi tarafından şampiyonaya hazırlanan Hakan Çoban, Kars'ı temsilen katıldığı yarışmada 3 bin metrede rakiplerini geçerek Türkiye 2'inciliği kazandı.

Çoban, 16 Şubat 2019 tarihinde yapılacak Balkan Salon Şampiyonası'nda Kars'ı ve Türkiye'yi temsil edecek. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:05 Kaynak: İHA

İstanbul, Kars, Türkiye, Spor
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