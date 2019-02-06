Karslı Atlet Türkiye 2'incisi Oldu
1 saat önce
Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından İstanbul'da yapılan Türkiye Salon Şampiyonası'nda Karslı atlet 3 bin metrede Türkiye 2'incisi oldu.
Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından İstanbul
'da yapılan Türkiye
Salon Şampiyonası'nda Karslı atlet 3 bin metrede Türkiye 2'incisi oldu.
Antrenör Bülent Orhangazi
tarafından şampiyonaya hazırlanan Hakan Çoban
, Kars'ı temsilen katıldığı yarışmada 3 bin metrede rakiplerini geçerek Türkiye 2'inciliği kazandı.
Çoban, 16 Şubat 2019 tarihinde yapılacak Balkan Salon Şampiyonası'nda Kars'ı ve Türkiye'yi temsil edecek. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:05 Kaynak: İHA
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