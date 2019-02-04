Karslı Atlet Türkiye Salon Şampiyonasında Şampiyon Oldu
35 dakika önce
Karslı atlet Tuğba Toptaş, İstanbul'da yapılan "Türkiye Salon Şampiyonası"nda altın madalya aldı.
Karslı atlet Tuğba Toptaş, İstanbul'da yapılan "Türkiye Salon Şampiyonası"nda altın madalya aldı.
Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından Türkiye Salon Şampiyonası 02-03 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Türkiye Salon Şampiyonasında Tuğba Toptaş ve Hakan Bugali Kars'ı temsil etti. Toptaş, 800 metre ve 1500 metrede Türkiye Şampiyonu oldu. Bugali ise 1500 metrede Türkiye üçüncüsü oldu.
10 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Balkan Salon Şampiyonasında Genç Bayanlarda Tuğba Toptaş 800 metrede Kars'ı ve Türkiye'yi temsil edecek. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:01 Kaynak: İHA
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