Karslı Atlet Türkiye Salon Şampiyonasında Şampiyon Oldu

Karslı atlet Tuğba Toptaş, İstanbul'da yapılan "Türkiye Salon Şampiyonası"nda altın madalya aldı.

Karslı atlet Tuğba Toptaş, İstanbul'da yapılan "Türkiye Salon Şampiyonası"nda altın madalya aldı.



Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından Türkiye Salon Şampiyonası 02-03 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Türkiye Salon Şampiyonasında Tuğba Toptaş ve Hakan Bugali Kars'ı temsil etti. Toptaş, 800 metre ve 1500 metrede Türkiye Şampiyonu oldu. Bugali ise 1500 metrede Türkiye üçüncüsü oldu.



10 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Balkan Salon Şampiyonasında Genç Bayanlarda Tuğba Toptaş 800 metrede Kars'ı ve Türkiye'yi temsil edecek. - KARS

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Ankara'ya 550 Bin Daha Bekçi Vereceğiz"

Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Kagawa'nın Opsiyonu Var Diye Biliyorum

Kadir Mısıroğlu'ndan Skandal Sözler: Şeriat Gelsin de İsterse Türkiye Batsın

Ünlü Oyuncu Naz Elmas, Öğretmen Oldu