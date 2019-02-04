Son Dakika Haberleri: Karslı Atlet Türkiye Salon Şampiyonasında Şampiyon Oldu

Karslı Atlet Türkiye Salon Şampiyonasında Şampiyon Oldu

35 dakika önce

Karslı atlet Tuğba Toptaş, İstanbul'da yapılan "Türkiye Salon Şampiyonası"nda altın madalya aldı.

Karslı Atlet Türkiye Salon Şampiyonasında Şampiyon Oldu, System.String[]
Karslı atlet Tuğba Toptaş, İstanbul'da yapılan "Türkiye Salon Şampiyonası"nda altın madalya aldı.

Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından Türkiye Salon Şampiyonası 02-03 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Türkiye Salon Şampiyonasında Tuğba Toptaş ve Hakan Bugali Kars'ı temsil etti. Toptaş, 800 metre ve 1500 metrede Türkiye Şampiyonu oldu. Bugali ise 1500 metrede Türkiye üçüncüsü oldu.

10 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Balkan Salon Şampiyonasında Genç Bayanlarda Tuğba Toptaş 800 metrede Kars'ı ve Türkiye'yi temsil edecek. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Spor
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